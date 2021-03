Moderátorovi Petrovi Pinďovi Lengyelovi (44) sa pred dvomi rokmi zrútil svet. Zomrel mu ťažko chorý synček Peťko (5). Ako to prežíva s odstupom času?

Už sú to dva roky, keď sa moderátor Pinďo navždy rozlúčil s milovaným synom. „Je to veľmi zvláštne, lebo prežíval som to s láskou a pokorou. Viem, že chlapec je šťastný, že už netrpí, neviem si ani len predstaviť, čím si musel prejsť, keď bol päť rokov uväznený vo vlastnom tele. Som šťastný, že môj syn je šťastný. V deň výročia som sa stretol s najlepším priateľom, sedeli sme dvaja zavretí,” prezradil pre jojkársky Top Star Pinďo, ktorý na synčeka spomína denne.

Peter Piňdo Lengyel Zdroj: Archív P. L., Instagram

„Neexistuje deň, aby som si na neho nespomenul. Ráno vstanem s myšlienkou na neho, večer sa s ním porozprávam, pomodlím, poďakujem a poprajem jemu a všetkým krásny deň. Každý deň som s ním a je to úžasné, lebo stále menej plačem a stále viac sa teším a smejem,” dodal.