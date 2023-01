Ako to už býva zvykom v tejto šou, hostia si zaspomínali na to, čomu sa v danom roku venovali. Michal Hudák bol v tých časoch už aktívnym moderátorom a pracoval aj pre verejnoprávnu televíziu. Moderátor vtedy bodoval v relácii Správny kľúč, ktorá sa vysielala naživo a vyhrávali sa v nej hodnotné ceny – autá.

August 2022: Narodeninová párty TV JOJ. Na snímke Michal Hudák. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Chodili sme na týždňovku po Slovensku, prišli sme do mesta, skúšalo sa to päť dní, potom bol prenos, ľudia posielali bločky za 20 korún, žrebovalo sa, dokáže to urobiť ten alebo onen hosť v programe, stihne to, nestihne to, tipovalo sa, ľudia držali palce, diváci vyhrávali autá! To bolo šialené, bol to velikánsky program. A potom som ho musel prestať robiť, z dôvodov mne celkom nie vysvetlených, ale asi preto, že som nemal celkom správny názor na vtedajšie vedenie tejto krajiny,” prezradil v Hit roka Hudák. A potom prezradil šokujúci dôvod jeho vyhadzovu.

„Mal som zákaz vstupu do televízie, oficiálna verzia, že prečo nemôžem robiť Správny kľúč, bola, už bol vtedy rok 1997, že mi odstáva pravé ucho,” šokoval moderátor a všetci hostia sa začali smiať. „Myslím to úplne vážne, smrteľne vážne, to bola oficiálna verzia,” dodal.



Mohlo by vás zaujímať: