Otázky, ktoré sme položili mladým hecom:

1. V Pánovi profesorovi vás čaká stužková. Aké spomienky máte na tú vašu?

2. Na ktorý moment zo stužkovej spomínate najradšej?

3. Keby to bolo čo i len trochu možné, zopakovali by ste si ju?

4. Minulý rok stužkové pre pandémiu neboli. Vedeli by ste si predstaviť maturitný ročník bez nej?

5. Bola v niečom seriálová stužková v porovnaní s tou reálnou v niečom iná?

6. Ako ste si stužkovú užili po druhýkrát?

Laura Hritzová

1. Mňa síce v tejto sérii ešte stužková nečaká ale na tú svoju skutočnú veľmi rada spomínam. Mám pocit akoby to bolo včera a asi to tak aj vždy bude.

2. Celá stužková mi príde ako jeden nezabudnuteľný moment. Bolo to celé veľmi dojímavé a zároveň smiešne, plné trápnych situácii a radosti. Pamätám si skôr všetky tie pocity a emócie ako konkrétne situácie.

3. S veľkou radosťou!

4. Určite vedela. Pre mňa bola vždy stužková o ľuďoch, spolužiakoch a profesoroch, nie o samotnej slávnosti. Aj keď je to pekný zvyk.

6. Ja síce túto sériu seriálu nematurujem, ale na druhej strane mám doma seriálové bábätko, takže sa ešte uvidí, či si ešte prídem budúcu sériu odmaturovať alebo zostanem na materskej. Každopádne je to veľmi zvláštny pocit rozlúčiť sa po troch rokoch natáčania. Cítim v sebe taký menší smútok z toho, že už sa zrejme nikdy nestretneme všetci pokope tak, ako doteraz ale zároveň som neskutočne vďačná za to, čo všetko mi tento projekt dal a že som mala možnosť spoznať také množstvo úžasných a talentovaných ľudí, s ktorými budeme určite aj naďalej v kontakte.

Ráchel Šoltésová

1. Moja stužková bola dosť dávno, ale spomienky mám krásne, bola to výnimočná noc, ktorú som si veľmi užila a spomínam na ňu dodnes.

2. Samozrejme, keď sme zrazu všetci stále a videli pedagógov a rodičov, ktorí sú na nás hrdí. Ten moment je nazbudnuteľný.

3. Áno, určite. Mám rada podujatia, ktoré završujú dlhoročnú prácu.

4. Asi by som si to vedela prestaviť, ale bolo by mi to samozrejme veľmi ľúto.

5. Bola podobná v tom, že sme sa na nej stretli ľudia, ktorí sa máme radi a spolu na niečom pracujeme.

6. Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedela, že v scenári je stužková a že ju budeme točiť. Lebo stužková znamená zábava a tá mám s mojimi hereckými kolegami veľmi rada.

7. Po dotočení poslednej časti sme boli všetci veľmi smutní, nostalgickí. Zažili sme spolu veľa krásnych chvíľ, stali sa z nás priatelia a všetky konce sú ťažké. Verím však, že zostaneme naďalej v kontakte a niektoré priateľstvá pretrvajú.

Diana Klamová

1. Skvelé. Mala som super spolužiakov a zabavili sme sa s našimi rodinami, kamarátmi a učiteľmi, čo bola veľká vec. Pekne sme sa spolu navečerali, zatancovali si a zaspomínali. Moderovala som celý program a vymýšľala príhovor, takže nechýbal ani stres a samozrejme nejaký ten plač tam bol tiež.

2. Napríklad na valčík s otcom, ktorý je úplný tanečný antitalent a napriek tomu sme to zvládli. Moja staršia sestra stužkovú nemala, tak som dala vyrobiť stužku aj jej a tvárili sme sa že je to aj jej stužková. Mám veľa ďalších spomienok, ale niektoré sú zaujímavé iba pre mňa a tie zaujímavé zas zo slušnosti prezradiť nemôžem.

3. Určite áno, aj keď tým, že to je len raz v živote, je to o niečo špeciálnejšie. Keď sme natáčali tú profesorskú, som sa do toho celkom vžila a myslím, že to môžem považovať za takú malú druhú stužkovú.

4. Keďže ja som tú svoju mala, ťažko sa mi predstavuje maturitný ročník bez nej. Patrí to k strednej škole, ale zdravie je prvoradé, preto verím, že ľudia to chápu a úspešne ukončili ročník aj bez toho a vynahradili si to nejakým spôsobom neskôr, keď to situácia dovoľovala. Či už spoločný výlet, oslava, všetko sa dá, keď sa chce.

5. Viac kamier a menej jedla. Aj keď je to pekná téma, stále to je práca, takže sme sa sústredili, aby sme to čo najlepšie a najrýchlejšie natočili. Vo veľa veciach však bola podobná tej skutočnej, dlhé prípravy vlasov a make upu, krásne šaty, stužky, spolužiaci a hlavne pocity. Aj keď sme mali pred sebou ešte veľa natáčacích dní, dochádzalo mi, že koniec sa blíži, toto je pre našu triedu posledná séria seriálu, v ktorej účinkujeme.

6. Áno, milujem keď sa ľudia hodia do gala. Niektorých spolužiakov som takto videla prvýkrát a bolo to veľmi milé.

7. Zmiešané. Všetci sme smutní, už máme za sebou aj posledný natáčací deň, takže sme si spolu poplakali. Napriek tomu som neuveriteľne vďačná, že som vôbec mohla byť súčasťou tohto seriálu. Otvoril mi dvere k herectvu, ktorému sa chcem aj naďalej venovať. Spoznala som úžasných ľudí a už teraz viem, že niektorí z nich ostanú v mojom živote navždy.

