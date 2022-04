Miroslava Fabušová, ktorá v októbri 2020 havarovala s Borisom Kollárom vo vládnej limuzíne, sa najnovšie objavila na Let´s Dance. Počas priameho prenosu však už v hľadisku nesedela. Dôvod? Do priestorov šou dorazila so spevákom Davidom Keyom ako veľká voda a všetci hostia vo VIP zóne si okamžite šepkali, že je určite pod parou. Tomášovi Bezdedovi skočila do rozhovoru s Richardom Lintnerom, ktorý sa vysielal naživo. Ten sa ju snažil dostať slušne preč, no nedarilo sa mu to. Nakoniec, ako nám povedal náš zdroj, ktorý bol pri tom, sa zistilo, že Fabušová nebola na prenos vôbec pozvaná a z Incheby ju musel vyviesť až ochrankár.

David Key a Miroslava Fabušová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcP6mTuI0bi/

