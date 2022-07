Nie je to tak dávno, keď sme na jeseň minulého roka písali, že si naštvané mamičky poriadne zgustli na Mirovi Jarošovi. Spevák mal totiž v novom videoklipe farebné traky, čo mnohých rodičov nesmierne pohoršilo. Verejne sa do neho pustili, že údajne propaguje LGBT komunitu a mieša do toho deti. Teraz čelí ďalšiemu útoku. Tentoraz si zlízol kritiku pre peniaze.

„V lete vyrážame na naše najväčšie letné turné! Úplne sme už nažhavení! Nový program, kapela, amfiteáter a vy! Tešíme sa na vás, už ste nám chýbali,” avizoval ešte v máji Jaroš na sociálnej sieti. Spomínané turné, počas ktorého prejde mnoho slovenských miest, sa začalo 18. júna a potrvá až do 2. septembra. No a presne po mesiaci od jeho štartu sa začali ozývať nabrúsení rodičia. Prekáža im premrštená cena vstupeniek. „Si spevák pre deti. Na deťoch sa nezarába!” „13 € za vstupenku na koncert? Si nenažranec!” vyčítajú mu ľudia. „Pravidelne sa s podobnými názormi stretávam,” zveril sa Jaroš v nedeľu večer na Facebooku, čím otvoril túto tému a veci sa snažil uviesť na správnu mieru.

Slovenská premiéra filmu "Fantastické zvery 3" v Bratislave. Na snímke Miro Jaroš. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Väčšinou sa snažím ľuďom vysvetliť, že to nie je honorár iba pre mňa. Napríklad. Na fotke z Bratislavy sú ľudia, ktorí s nami v ten deň spolupracovali. Organizátor, manažment, kapela, technici, stavba pódia, SBS-ka, zdravotníci, promo, prenájom priestorov, výroba grafiky, rekvizity, poplatky predajcom vstupeniek, kostýmy, SOZA, cestovné náklady, odvody štátu - to sú veci, ktoré mi narýchlo napadli a treba ich zaplatiť, aby sme mohli hrať,” vysvetľuje spevák, pričom prízvukuje, že rozhodne z vystúpenia nezarába kráľovské sumy, ako si možno mnohí myslia.



"Turné vôbec nie je zlatá baňa. Je to o radosti z práce, adrenalíne, ktorý milujeme, a vaša spokojnosť je naša najväčšia odmena. Je možné, že si niektorí myslia, že to nie je hodné ceny vstupenky, chcem vás však uistiť, že sa ceny snažíme aj pri zdražovaní všetkého držať čo najnižšie. Rozumiem, že pre niekoho môže byť cena vstupenky vysoká, chcem však povedať, že hrávame tiež veľa akcií, ktoré organizujú mestá, a tam majú fanúšikovia vstup zadarmo,” pokračoval Miro. „Váš potlesk na každom koncerte nepatrí len mne, ale sa s ním delím so všetkými. Bez môjho tímu by žiadne turné nemohlo byť a nebol by som ani ja, tak ako ma poznáte,” dodal.



