Mirku vyspovedala moderátorka Becca. Blondínka jej otvorene povedala, že od začiatku si mimoriadne verila, pretože všetky dievčatá jej dookola hovorili, ako k sebe pasujú. Tomáš ju však mimoriadne zranil. ,,To, že si myslel, že je pre mňa iba trofej, mi naozaj zlomilo srdce a Petrane povedal, že je jediná, ktorá tu pre neho je,” priznala. Keď prišla reč na Petranu, Mirka spustila obrovský smiech. ,,Áno, Petrana k nemu naozaj niečo cítila, ale v tom zmysle, že chcela byť víťazka. Ona s ním doslova narábala ako s loutkami. Neverím, že k nemu cítila lásku. To bolo iba detské pobláznenie a všetko ostatné robila účelovo,” pokračovala.

Mirka z Ruže pre nevestu v relácii Bez ruže. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

,,A čo sa týka rande Petrany a Tomáša vo finálovej časti, ja som pri tom zaspávala. A všetko to bol scenár, ktorý hrala a celý si ho s maminkou dohodli,” nedávala si Mirka servítku pred ústa. ,,Petrana vedela, v akej je šou a vedela, že rande nebude mať len s ňou! Čo čakal, že jej Tomáš povie, keď mu v deviatej epizóde povedala, že ostaňme už len my dvaja!” rozčuľovala sa ďalej. Keď sa však postavila pred Tomáša v svadobných šatách, už tušila, že to nedopadne dobre: ,,Keď začal moc tak pekne, tak som už šípila, že… Ale stále som bola taká pol na pol. Celý čas prezentoval, akú ženu chce a ona je všetko, čo prezentuje, že nechce. Žiarlivá, drama queen. A to ma aj zarazilo, keď mi povedal, že ja som spravila drámu, keď som sa po jeho poznámke o trofeji zatvárila. Veď práve kvôli tomu som mu nič nepovedala! Ale ja nepociťujem, že by som urobila drámu! A možno to vnímal tak, že pri mne bude pod papučou a u nej mal pocit, že nebude."

Pri slove Petrana sa Mirka nedokázala prestať smiať. Zdroj: TV Markíza

,,Ja som to brala tak, že človek, ktorý si namiesto mňa vyberie Petranu, tak nie je na takej úrovni, aby mohol so mnou zdieľať spoločný život. A keď ma nechce a chce Petranu, tak nech je s Petranou a nech im to klape a nech sú spolu šťastní,” schuti sa Mirka rozosmiala. ,,To sa bez toho smiechu ani nedá povedať,” reagovala a spomenula aj najvtipnejší moment z celej šou, ktorý ju doslova dorazil. ,,Tomáš mi na desiatom ceremoniáli povedal, že si ma vyberá, lebo majú koňa a chcú veterinárnu starostlivosť. A Petrane povedal stále niečo osobné – Si tu pre mňa, myslíš to so mnou vážne… Mne v živote nič takéto nepovedal. Mne povie, že majú koňa. Ja som sa aj v limuzíne vyjadrila, že ja po svojom boku potrebujem silného chlapa. A tým, že on si vybral ju, som si povedala, že on by mi možno ani nestačil, pretože nie je dosť silný na to, aby zvládol mňa! Bolo mi ľúto možno to, že on nie je taký, akého by som ho chcela. Lebo vybrať si Petranu ako svoju potenciálnu manželku v tom štádiu, v akom sa ona nachádza, je pre mňa humorné! To je pre mňa groteska,” rozohnila sa Mirka a následne jej ukázali záber, ako Tomáš a Petrana sedia bok po boku v Bangkoku. ,,No tak tu vyzerá veľmi šťastne (smiech)! To nie je škodoradosť, to je že… Aký šťastný, našiel ženu svojho života!” vybuchla Mirka do smiechu na celé štúdio a odkázala mu: ,,Haló, Tomi, my sme ti to hovorili celý čas!” dodala s tým, že ho pred Petranou varovali, no on mal ružové okuliare.