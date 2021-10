Kým z Vavrinčíkovej sa mamina ešte len stane, Miriam doma už jednu dcérku má. Mia má 7 rokov a keďže Mirka je rozvedená, má to o niečo náročnejšie. Čo hovorí na svoj návrat do večerného spravodajstva? „Je to kolegiálna pomoc, kým Lenka nemôže vysielať. Je to fajn pocit vrátiť sa, teším sa na to. Je to niečo iné ako markizácky Reflex,” prezradila nám Kalisová, ktorá sa netajila tým, že Markíza jej vyšla v ústrety aj čo sa týka jej malej dcéry. „V televízii mi vyšli maximálne v ústrety. Keď nemám Miušku, vysielam a mám služby, inak zatiaľ nie,” dodala moderátorka.

25. “ MEDIA PARTY ” TV Markíza sa uskutočnila na lodi Sundeck na Tyšrovom Nábreží v Bratislave. Na snímke je Miriam Kalisová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN