Predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj (50) je známy tým, že jeho najobľúbenejšie dovolenky sú práve v jeho hoteloch, a tak sa rozhodol preklepnúť si svojich zamestnancov. Chcel zistiť, či sa rovnako ako k nemu správajú aj k zákazníkom. V šou Utajený šéf sa prestrojil za Sama Kohúta a išiel makať do vlastných stredísk. Pár týždňov po odvysielaní šou prezradil, ako to naozaj bolo.

Finančník Igor Rattaj je členom finančnej skupiny, ktorá vlastní lyžiarske strediská na Slovensku, v Česku či Rakúsku. Zahral si vo viacerých filmoch a pôsobí aj v divadle. V septembri ho diváci mohli vidieť v markizáckej šou Utajený šéf, kde stvárnil peroxidového Sama, ktorý sa akože po rokoch vrátil z Rakúska na Slovensko. Na vlastnej koži si vyskúšal prácu zamestnanca v hoteli, brigádnika akvaparku aj čašníka na Skalnatom plese. Ako to naozaj je s premenou, koľko ľudí je v šou naozaj a koľko netuší, že sú súčasťou programu? Spoznal ho niekto, čo bolo narafičené a čo skutočné? Rattaj prezradil, ako to naozaj funguje.

V prvom rade zrejme ľudí zaujímajú kamery, ktoré sa všade so „šéfom“ pohybujú. Ako to, že neprídu nikomu nápadné? „Kamery majú zamestnanci vysvetlené tým, že sa točí dokument na účely firmy,” začína vysvetľovať sympatický milionár a pokračuje v odhaľovaní zákulisia.

Igor Rattaj v šou Utajený šéf. Zdroj: tv markíza

„Všetko bolo originál, autentické, ľudí sme naozaj dobehli, nikto ma nespoznal. Všetky problémy a udalosti, ktoré sa tam diali, ako bol pokazený softvér, problémy na šmykľavke, zranenia, boli akoby nahrané, aby som bol prinútený riešiť situácie. Bol som postavený pred problémy, ktoré som mal v danom momente riešiť. Problémy narafičil štáb, ani ja, ani tí ľudia pri mne netušili, čo bude,” prezrádza a spomína na najznámejšiu scénku s pokazeným vysávačom. „Aj to bolo narafičené, nikomu nešlo o život, ako sa neskôr písalo,“ smeje sa, no teší ho aj dobrota Slovákov.

„V zákulisí boli aj pekné prípady. Chyžná sa so mnou chcela deliť o svoj posledný lístok na obed. To mi prišlo smutné, ale na druhej strane to bolo veľmi milé od človeka, ktorý nemá nejaký veľký plat a ešte aj s tým posledným sa rozdelí. Boli tam aj úsmevné príhody, keď som pobehoval ako blonďavý idiot, ako ma nazvali, že som svadobný dídžej z Drážďan. Behal som po vonku, keď som sa musel skrývať pred manažérom hotela, ktorý by ma zjavne asi odhalil. Skrýval som sa pod posteľ, práve som upratoval, keď sa prišiel pozrieť, ako sa darí brigádnikovi - zvedavec zvedavý. Jeden muž ma odhalil, toho vystrihli, ale ostatní zobrali celú story. Dokonca kuchár, s ktorým som varil na Lomnickom štíte, mi pri dokrútkach doniesol Prosecco ako darček k meninám. V ten deň bolo Sama, ten toho Samka Kohúta zobral smrteľne vážne,” hovorí finančník, ktorý účinkovanie v tejto šou neľutuje.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>