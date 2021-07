Napriek tomu, že dlhých 20 rokov spieval Milan Lasica, že je optimista, nie vždy mal dôvod na úsmev. „Nemyslím si, že som veľký optimista, ani nie človek plný energie. Niekedy sa musím naozaj premáhať, aby som išiel ráno do toho a znova a znova… Mám pocit, že som už vetchý starec, ale na druhej strane zase nevidím rozdiel medzi mojimi pocitmi, keď som mal 20 rokov a mojimi pocitmi, keď mám teraz 80,” povedal pred rokom v markizáckom Reflexe, keď oslavoval okrúhle životné jubileum. Herec narážal aj na fakt, že ho viackrát zdravie niekoľkokrát poriadne potrápilo. Dlhých 34 rokov mu spoločnosť robila neželaná cukrovka a k tej sa neskôr pridružili aj iné problémy.

Milan Lasica odišiel do umeleckého neba. Zdroj: archív

Pod nôž si ľahol už v roku 2011. „Nie je to nič vážne. Operovali mu šľachu na ľavej ruke,“ povedala vtedy jeho manželka Magda Vášáryová. V roku 2015 to s ním však vážne skutočne bolo. Začalo ho trápiť srdce. Vtedy ho previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a voperovali mu trojitý bajpas. Po náročnom zákroku sa našťastie úspešne zotavil. Ďalšie zdravotné problémy však na seba nedali dlho čakať a ohlásili sa v roku 2017. Vtedy ostali všetci jeho fanúšikovia poriadne vystrašení, pretože umelca hospitalizovali v onkologickom ústave.

„Manžel sa podrobil operácii. Mal nález na hrubom čreve, ktorý je geneticky daný. Operácia, chvalabohu, dopadla výborne, aj keď druhý deň po operácii býva kritický,“ prezradila nám vtedy jeho manželka Magda, ktorá potvrdila, že sa zákroku podrobil v onkologickom ústave v Bratislave. Nález, ktorý mu vtedy lekári odobrali z čriev, bol našťastie nezhubný. Maestro sa po všetkých zdravotných problémoch následne celkom držal. Od roku 2017 bol pravidelnou súčasťou relácie Zlaté časy na RTVS a okrem toho sa objavoval aj v relácii Sedem na JOJ-ke. Diváci si však viackrát všimli, že maestrovi akoby už ubúdali sily. Niekedy totiž pri Eni Vacvalovej ticho sedel a iba občas sa zapojil do diskusie s hosťami. No keď niečo povedal, vždy to stálo za to. Divákom sa však do pamäti najviac vryla aprílová časť.

V Zlatých časoch sa vtedy rozprávali o korone a pandémii. Elena Vacvalová položila Milanovi Lasicovi otázku, či si myslí, že to jeho divadlo L+S prežije. „Skôr si myslím, že neprežijeme, čo mi je veľmi ľúto, ale dá sa povedať, že kritická situácia sa zmenila na katastrofálnu. Už zostáva len nádej, ktorá vždy zostane, aj keď už všetko pominie, nádej zostáva,” povedal a pri jeho slovách sa riaditeľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka rozplakal. Všetko sa však zmenilo a do Štúdia L+S začali opäť prúdiť hostia. Lasica sa po dlhej pauze postavil na divadelné dosky a užíval si potlesk od ľudí. Naposledy si ho fanúšikovia užili 16. júla, keď odohral predstavenie s Martinom Hubom a mnohí sa už nevedeli dočkať nedeľného koncertu. Orchester Bratislava Hot Serenaders totiž oslavoval dvadsaťročnú spoluprácu s hercom, ktorú v roku 2001 odštartoval spoločný projekt s názvom Ja som optimista. Na jeho konci však došlo k obrovskej dráme, ktorú nikto nečakal.

„Výkon pána Lasicu bol perfektný a koncert spolu s kapelmajstrom pánom Bartošom aj s vtipom moderoval. Dospieval ho výborne až do konca. Až keď mu malé dievčatko prinieslo na pódium kvety, odpadol a oživiť sa ho už nepodarilo,” opísal minúty hrôzy návštevník koncertu. Milan Lasica tu po sebe zanechal obrovské bohatstvo a aj keď odišiel do umeleckého neba, jeho odkaz ostáva nesmrteľný.

