Keď seriózny moderátor politickej relácie Na telo Michal Kovačič prikývol na ponuku tancovať v šou Let´s Dance, pre mnohých to bolo veľké prekvapenie a v tejto úlohe si ho absolútne nedokázali predstaviť. A hoci sa na parkete rozhodne nehýbal ako Travolta, usilovnosťou a drinou sa dotancoval až do piateho kola. Ako to po vypadnutí celé hodnotí a ako zvládal hektickú nedeľu?

Michal Kovačič v šou Let´s Dance dokázal, že je nielen dobrý moderátor, ale aj to, že vie na sebe makať a rozhodne nič vopred nevzdáva. Od prvého kola síce potil na skúškach krv a na parkete podával skôr vtipné výkony, no aj tak ho porota poháňala ďalej a zakaždým sa tešila na jeho ďalšie vystúpenie. A hoci ťahal spomedzi všetkých súťažiacich za najkratší koniec, hlavne vďaka diváckym hlasom sa dostal až do piateho kola, z čoho bol aj on sám milo prekvapený. V nedeľu večer sa však už na kolegov nedotiahol a vypadol.

„Tento posledný týždeň bol síce najnáročnejší, keďže sme sa mali naučiť až dve choreografie, a tak som bol na tréningoch naozaj každú voľnú chvíľu. Na druhej strane to bol však aj najzábavnejší týždeň. Aj keď sú mi naturelovo bližšie štandardné tance, čača ma naozaj bavila. A veľmi veľa sme sa nasmiali, keď sme spoločne s chalanmi nacvičovali choreografiu na salsu. Keď ste totiž v miestnosti s Attilom, tak sa nedá nezabávať,” povedal nám na druhý deň Michal, ktorý to mával v nedele určite zo všetkých najnáročnejšie. Doobeda v Markíze moderoval naživo reláciu Na telo, odtiaľ utekal rovno na generálku a večer ho až do polnoci čakal náročný večer.

Michal Kovačič sa snažil, ale nestačilo to, vypadol. Zdroj: TV Markíza

Ako to všetko zvládal? „Posledných 5 nedieľ bolo naozaj hektických. V nedeľu som napríklad vstával o šiestej, dokončil posledné zmeny v scenári Na telo, o jedenástej som bežal na poradu s režisérom, potom sme odvysielali, následne ešte nahrali odpovede na divácke otázky, dohodli sme sa s dramaturgom, čo bude z relácie v článku, urobil som Instagram k Na telo a už pred treťou som sedel v aute smerom do Incheby. Dali sme generálku na čaču, potom spoločnú choreografiu. Podvečer som skočil domov sa osprchovať a od siedmej som už bol späť v Inchebe a chystal sa na prenos, ktorý sa skončil krátko pred polnocou a následne som opäť vstal o siedmej a išiel do Telerána,” priznal Kovačič, ktorý si teraz po šou istotne vydýchne.

A aj keď nepodával výkony ako Koleník, viacerým divákom bude práve on v šou veľmi chýbať. „Celých tých 5 týždňov mi písalo veľmi veľa ľudí a príjemne ma prekvapuje, že 99 % z tých správ bolo pozitívnych a podporných. Miestami to bolo naozaj náročné, takže som za to veľmi vďačný. Takže ešte raz chcem všetkým povedať - ďakujem,” dodal.