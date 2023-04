Moderátor a herec Michal Hudák žije už niekoľko rokov po boku priateľky Denisy. V minulosti bol ženatý s manželkou Editou, no dvojica išla po rokoch napokon od seba. To, že sa rozvádza, sa prevalilo presne pred 13 rokmi v marci 2010. S exmanželkou Editou má dve deti - Šimona a Evu. Moderátor, ktorý sa zviditeľnil počas prvej reality šou Dievča za milión (2004), si krátko nato našiel partnerku Denisu.

Michal Hudák v relácii Hit roka. Zdroj: RTVS

S tou má malého syn Huga. O Michalovi je známe, že súkromie si poctivo stráži, no najnovšie urobil veľkú výnimku, keď jeho najbližší sa zapojili do relácie 2 na 1, ktorej bude hosťom už dnes večer. A možno práve viacerí doteraz nevideli moderátorovu dcéru Evu. S tou sa totiž dlhé roky na verejnosti neukázal. Eva na neho prezradí aj jednu zaujímavosť: „Otec neznáša búrky, a keď ešte musí vtedy šoférovať, vyslovene to nemá rád!”

Rovnako sa na obrazovkách objaví aj jeho starší syn Šimon (28) i mladší Hugo (9), ktorého má s aktuálnou partnerkou Denisou. Ten už poriadne vyrástol. „Mám najlepšieho tatina na svete,” povie pred kamerami. No a skúpa na slovo rozhodne nebude ani Hudákova polovička, ktorá pred celým národom prizná, že Michal vie stráviť v kúpeľni viac času ako ona. „Trávi tam aj dve hodiny, púšťa si tam hudbu, rozjíma tam, má akoby svoj rituál,” „bonzne” na neho. Okrem nej diváci uvidia aj Michalovho brata Alexandra. Reláciu 2 na 1 uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.