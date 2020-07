Hneď po príchode povymetala niekoľko relácií, no zrazu akoby uťalo. K herectvu sa už nevrátila a začala sa venovať úplne iným veciam. No pred pár dňami žúrovala v Bratislave s hereckou kolegyňou Karin Haydu a aj so spevákom Igorom Kmeťom.

Na snímke Zuzana Marošová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Otec Marka Hamšíka Richard totiž otváral nový podnik. A prekvapila aj svojou vizážou. Na hlave mala ulízaný cop a tento účes jej skutočne veľmi pristal. Okrem toho sa nahodila do sexi zelených šiat s odhaleným ramenom. Tak ktorej dáme to podľa vás svedčalo viac?

