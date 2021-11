V piatok 19. novembra sa v pražskom krematóriu konala posledná rozlúčka so spevákom Mirom Žbirkom (†69). Po pohrebe sa pre vybraných hostí konal kar. Kto všetko sa na ňom zúčastnil?

Miro Žbirka bol Slovákom, no vďaka mamičke Ruth polovičným Britom. Dlhé roky však s rodinou žil už iba v Praha. Aj preto sa posledná rozlúčka so spevákom konala práve v ,,stověžatej". V piatok poobede sa so spevákom rozlúčila rodina, kolegovia, kamaráti či verní fanúšikovia. Celý rad celebrít i fanúšikov sa zhromaždili pred obradnou sieňou. Dovnútra mohli len pozvaní smútoční hostia. Niektorí z nich dostali pozvánku aj na kar. Ten rodina usporiadala v pražskej reštaurácii šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha.

Krematórium Strašnice v Prahe, kde mal poslednú rozlúčku Miro Žbirka. Zdroj: Emil Vaško

A kto bol pozvaní? Medzi prvými prišla Katarína Žbirková so ​​synom Davidom. Pozvaná bola aj Vendula Pizingerová, Petr Janda, David Koller, speváčka Martha, Štefan Skrúcaný či manželia Jakubiskovci.