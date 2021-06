Synovec Vladimíra Mečiara Milan Mečiar ešte pred dvomi rokmi žiaril šťastím. Oženil sa s mladou priateľkou Viki, no dlho im to nevydržalo. Pred dvomi týždňami sa rozviedli a ona už stihla povedať áno novému mužovi a minulý týždeň vo štvrtok porodila synčeka.

Milanovi Mečiarovi krachli dva vzťahy. Keď stretol mladú Viki, zdalo sa, že do tretice bude všetko dobré. Pred dvomi rokmi sa zobrali, no dvojici to nevydržalo. Pred 2 týždňami sa oficiálne rozviedli, pár dní nato sa tmavovláska vydala za nového muža a minulý týždeň mu porodila chlapčeka. Milan Mečiar nám však povedal, že nikto z trojice zatiaľ nevie, kto je otcom dieťaťa.

Malý Teo sa narodil 3.6.2021 Zdroj: instagram V.H.

A keďže je chlapček už na svete, bude Mečiar riešiť testy otcovstva? „Myslím, že aj v tejto veci by sa mal urobiť poriadok, a tak ako jej súčasný manžel aj ja by sme mali mať v živote jasno, kto je otcom, aby v budúcnosti nedošlo k žiadnym komplikáciám. Je to hrozné, ale je to, bohužiaľ, tak, aj keď v jej prípade nie prvýkrát. Mám prísľub jej manžela, že to budeme riešiť. Dúfam, že ani oni nechcú žiť v neistotách a pochybnostiach a azda pri ďalšom tehotenstve nebudú musieť riešiť to, čo v dvoch predchádzajúcich,” reagoval Mečiar.

Viki s novým priateľom, dnes už manželom. Zdroj: instagram V.H.

