Iba 17-ročný Maximilián Bolf je známy z viacerých projektov, no aktuálne hviezdi v markizáckom komediálnom seriáli Šťastní vs. Šťastní. Tam stvárňuje syna televíznych manželov Heleny Krajčiovej a Mariána Miezgu. Herec nedávno ukázal, ako býva.

Maximilián Bolf má celkom slušne rozbehnutú kariéru, a to nemá ešte ani 18 rokov. Jeho prvou hereckou úlohou boli vedľajšie postavy v troch častiach seriálu RTVS Superhrdinovia, keď mal iba 10 rokov. Objavil sa aj v Pravdivých príbehoch s Katarínou Brychtovou. Neskôr sa blysol v JOJ-ke.

Bratia Bolfovci. Zdroj: instagram joj

Po konkurenčnej televízii však siahla po ňom aj Markíza, keď ho obsadila do rodinného komediálneho seriálu Šťastní vs. Šťastní. Študuje na strednej škole v Brne a doslova zbožňuje šport. Jeho vzorom spomedzi mnohých je herecká hviezda Tom Cruise, práve preto, že nevyužíva kaskadérov. Preto skĺbenie aktívneho športu a všetkých aspektov filmovej tvorby je presne to, čomu by sa chcel venovať aj naďalej a preraziť tak do zahraničia.

Max nedávno prijal pozvanie do webovej relácie Markíza Backstage, kde ho spovedala redaktorka Lucia Hlaváčková. Obaja spolu piekli jablkový koláč u neho doma v štýlovej kuchyni. Možno málokto vie, že tento mladý talent varenie úplne zbožňuje. „Varenie ma hrozne baví, a keď pečiem, tiež ma to baví. Môžem sa s tým lepšie vyhrať,“ prezradil Max, ktorý si dokonca niektoré recepty vylepšuje podľa seba.

Anketa Zdroj: archív

