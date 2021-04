Medzi veľkých chalupárov patrí aj herec Matej Landl (57). Svoje malé kráľovstvo má na Kysuciach a vždy, keď to situácia dovoľuje, cestuje na sever Slovenska. Pozrite, ako to u neho vyzerá.

Jojkárska moderátorka Katka Jesenská pred rokmi navštívila aj chalupu Mateja Landla. Hercova chalupa sa nachádza na samote v lese. V okolí je len pár chatiek. „Na túto osadu sme prišli tak, že pred 34 rokmi ju našli ochranári a oni na vlastné trovy zachraňovali tieto chalupy pre budúce generácie. Keby sa o nich nikto nestaral, zhnili a padli by,” prezradil Landl, ako sa dostal k tej svojej.

Herec Matej Landl Zdroj: archív

Jeho chalúpka už na prvý pohľad vyzerá ako z rozprávky. Celá je čierna a drevená. Vnútri je to ešte malebnejšie a vďaka piecke v nej býva aj príjemne teplo. „Teší a napĺňa ma, keď sa pozriem na pec, ktorú som sám postavil. Práve tá pec vytvára to teplo. Ja strašne rád vytváram teplo,” tešil sa.

Svoju chalupu síce nadovšetko zbožňuje, no musel sa vyrovnať s tým, že v nej nemá zavedenú kanalizáciu, vodu a ani elektrinu. No to všetko zvláda s nadhľadom. Pre vodu chodí do potôčika, ktorý má pod chalupou. V lete sa tam hneď aj okúpe, a keď je tam v zime, využíva sprchový kút, ktorý nazýva sprchový stred. Zriadil ho samotný Landl a umiestnený je priamo v dome. Elegantne vyriešil aj chladničku. Tú má zabudovanú v zemi, no nevyzerá ako bežný spotrebič, ale tvorí ju plastová nádoba, do ktorej vkladá všetky potraviny určené na chladenie.

Mohlo by vás zaujímať: