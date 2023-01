Čím vás oslovila ponuka hrať v seriáli Mama na prenájom?

– Námetom. Plus ma veľmi potešilo, akí ľudia na tomto projekte pracujú, s mnohými som v minulosti už mala tú česť pracovať a bola to veľmi pekná skúsenosť. Som za túto skúsenosť rada.

Adam Bardy v Mama na prenájom po boku Martiny Zábranskej. Zdroj: tv markíza

Na pľaci sa stretávate s hereckými hviezdami ako Maroš Kramár, Vlado Kobielsky, Helena Krajčiová. Ako sa vám s nimi hrá? Pýtate si prípadne od nich nejaké rady – napríklad ako čo zahrať lepšie?

– Vždy som si vážila, že sa môžem stretnúť so skúsenejšími kolegami. A už to bola pre mňa veľká škola.

S Adamom Bardym ste sa spoznali v Let's Dance. Ako ste si sadli?

– Veľmi dobre a dúfam, že sa to ukazuje aj na pľaci. Adama som mala možnosť spoznať počas Let’s Dance a už vtedy sa mi javil ako správny človek. O to viac ma teší, že nám to teraz funguje aj herecky.

V seriáli ste „mamou“ malého dievčatka. V sukromí mamou ešte nie ste. Ako ste sa zžili s touto rolou? Našli ste si k sebe cestu hneď?

– Larisku som prvýkrát stretla na kastingu tohto seriálu. V spoločnosti cudzích ľudí sa nevedela hneď úplne uvoľniť, čo je logické, ale myslím si, že keď nás spolu skúšali, reagovali sme na seba dobre. Potom, keď sa seriál rozbehol, sadli sme si a bola som rada, že ma táto malá krásna osôbka prijala. Je úžasná, vnímavá, kamera ju miluje, takže na pľaci funguje. Ona nehrá. Ona proste existuje.

4. kolo šou Let's Dance. Na snímke Martina Zábranská a Viktor Vincze. Zdroj: TV MARKÍZA

Roky ste známa ako spíkerka z komerčného rádia. Po tom, ako ste hrali v seriáli Svätý Max a následne moderovali Let’s Dance, dá sa povedať, že ste sa stali známou a úspešnou herečkou. Ako to vnímate?

– Zatiaľ to nejako nevnímam, spýtajte sa ma na to tak o rok (úsmev).

Počas moderovania Let’s Dance ste museli čeliť aj dosť negatívnej kritike zo strany divákov. Ako ste sa s tým vyrovnali?

– Keď robíte takéto projekty, väčšinou k takému niečomu príde. Človek si myslí, že je na to pripravený, ale nie je. Musíte sa s tým nejako vyrovnať, pretože vám nič iné neostáva. A zamyslieť sa, pretože mnohokrát to môže priniesť aj nejaký podnet na to, aby sa človek posunul ďalej.

V lete počas festivalu v Karlových Varoch sa prevalil váš vzťah s výrazne starším českým hercom Jiřím Dvořákom. Ako ho prijala rodina?

– Prevalil? My sme niečo tajili? Čo sa týka rodiny, všetko je v najlepšom poriadku.

Ako často sa vidíte? On je v Česku, vy na Slovensku...

– Sme spolu vždy, keď sa dá, a možno práve vďaka tomu, že sme obaja vyťažení a obaja sa venujeme herectvu, dokážeme sa zladiť.

Stretávali ste sa alebo sa ešte stále stretávate s narážkami na vysoký vekový rozdiel?

– Áno. Ale keď v tom niekto vidí problém, je to jeho vec. Naša nie.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>