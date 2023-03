Staršiu reštauráciu za Smolenicami vedie majiteľka, kuchárka a prevádzkarka v jednej osobe - Mária. Tá má na krku dlhy. Obrovské porcie podávané za nízke ceny, zanedbaný a špinavý interiér doslova plný harabúrd, kuchyňa so starými sporákmi - to všetko objaví Martin, ktorý sa opäť bude riadne čudovať.

Šéfkuchár Martin Novák Zdroj: TV MARKÍZA

A keď zbadá potraviny v sklade, vytočí sa. Nájde totiž potraviny po záruke. „Na toto by hygiena nebrala ohľad,” zahlási. Potom otvorí chladničku a nebude sa stačiť diviť. „Uvarené zemiaky, vedľa surové mäso, potom šalát, dole kapustnica vo veľkom hrnci, keď napadajú veci zvrchu, dopadnú akurát do tej kapustnice dole! Asi máš málo dlhov, lebo toto je tak na 5 000 eur pokuta! Nemôžu byť vedľa seba v chladničke mliečne veci, mäso, zelenina,” hromžil.

„Viem, ale nemôžem to stále kontrolovať, to sa nedá,” zahlási majiteľka. Martin vzápätí našiel „bordel” aj v mrazáku. Mária sa však iba vyhovára. „Nemaj na všetko výhovorky, základom je priznať si chybu. Nie som tu preto, aby som sa hádal, ukážem ti zrkadlo a pomôžem ti, len sa so mnou nehádaj! To, že tu máš po záruke veci, je tvoja chyba a tvojho systému, aký tu je,” povie jej. Ako to celé dopadne a či sa Novákovi podarí z podniku spraviť miesto, kde sa oplatí najesť, uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.



