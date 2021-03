Kauza herca Maroša Kramára (61) z júna 2020, ktorý počas prestávky natáčania Inkognita poškrabkal vizážitku po zadku, vyvolala poriadny rozruch. Najnovšie však opäť provokuje a zvažuje, že by to spravil znova.

Keď Maroš Kramár minulý rok v jojkárskom Inkognite štuchol prstom vizážitku po zadku, spustila sa lavína kritiky nielen na herca, ale aj na samotnú reláciu.

Maroš Kramár. Zdroj: TV JOJ

Herec však najnovšie prekvapuje svojím výrokom. „Premýšľal som, že by som to urobil znovu. Môj prstík je totiž taký silný, že vytlačil covid z novín. Na druhý deň akoby nebol covid, môj prst bol všade," vyhlásil herec v tolkšou „7 pádů Honzy Dědka”. Azda to myslel len ako vtip a nie ako fakt, že by to naozaj spravil ešte raz. Dajme sa prekvapiť...

