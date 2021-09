Herec Maroš Kramár (62) sa od rozvodu z roku 2019 presťahoval do nového letného sídla v Dunajskej Lužnej, neďaleko Bratislavy. V tichej lokalite si vo svojej luxusnej vile užíva pokoj, súkromie a štvornohého miláčika. A najnovšie sa pochválil a ukázal, ako to u neho vyzerá.

Maroš Kramár si skutočne žije na vysokej nohe. A niet sa ani čomu diviť. Kšefty má ako na Slovensku, tak aj u našich českých susedov, kde je veľmi populárny. No a zarobené peniaze si vie aj patrične užívať. V roku 2019, keď sa rozviedol s manželkou Natašou Nikitinovou, sa presťahoval do svojej novej vily v Dunajskej Lužnej a jeho bývanie by mu mohol závidieť nejeden Slovák. Celé leto, keď mu to práca dovolila, totiž trávil kúpaním v jazere, či na člne. Bodaj by nie, keď rovno zo svojej vily má cez terasu a následne schodíky vstup priamo do jazera.

Kramár vyjde z domu rovno do jazera. Zdroj: Instagram/maroskramar

Maroš sa nezvykne príliš chvaliť súkromím na sociálnej sieti, no už v minulosti urobil výnimku, keď zverejnil záber na jeho obývačku. ten zachytával kožený gauč a v pozadí bolo vidieť kovové, točené schody. Prešli dva roky a herec sa pochválil krátkym videom, ako schádza po schodoch dole k jeho psovi, s ktorým si potom strihol taneček. Kramár tak opäť odhalil ničo viac zo svojho luxusného bývania vo vile pri jazere. A nedá sa nevšimnúť si aj jeho podarené červené papuče.

