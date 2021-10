Kauza, keď Maroš Kramár prstom poškrabkal maskérku v jojkárskom Inkognite po zadku v júni 2020, vyvolala veľký rozruch. Po vyše roku si ju pripomenul opäť v satire Pumpa. Celé to spískala pomocníčka Mirka, keď prišla na pumpu a začali kolegov kritizovať a Šoko ju upozornil, že by to chcelo viac úcty a že majú zákazníka Maroša Kramára.

Na pumpe býva vždy veselo. Zdroj: RTVS

„Akej úcty. Však ani on nemá úctu k ženám. Čo to bolo s tou maskérkou?” okríkla ho prostoreká Mirka. „Myslíte s mojou priateľkou, kamarátkou? Viete, myslím si, že je to úplne normálne v spoločnosti kamarátov, že sme tak trošku uvoľnenejší, hlavne, keď to obidvom neprekáža. Tak sa azda môžu dotknúť,” reagoval Kramár, ktorý na štvrtkové natáčanie dorazil v čiernej koženej bunde a nohaviciach rovnakej farby. Celý diel Pumpy s Marošom uvidíte už v sobotu od 21.40 hod. na Jednotke.