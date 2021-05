Športový moderátor Peter Varinský (39) sa stal otcom minulý rok v septembri. Pre všetkých to bolo obrovským prekvapením, keďže o tehotenstve jeho partnerky Lenky Perželovej nikto netušil. On však tvrdí opak.

Len nedávno prasklo tajomstvo, že Peter Varinský a Lenka Perželová sa stali rodičmi dcérky Lyrianny. Viacerých to poriadne šokovalo.

Peter Varinský Zdroj: Archív

Prečo robil také tajnosti? „Neviem, ako to je s tým tajením, pretože moja rodina a blízki o tom vedeli. Nemám nejakú potrebu zdieľať môj súkromný život. Spravil som to po mojom. Oficiálne som to nepovedal, ale prepísal som to na Wikipédii, že už máme dcéru a čakal som, kto si to všimne,” prezradil v Rádiu Jemné melódie Peter.