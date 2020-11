Nech si dá na seba hocičo, nebolo by asi dňa, keď by sa Ďurianová nejako dogabala. To, že má cit pre módu, o tom presvedčila už niekoľkokrát, keď púta na seba pozornosť zakaždým všade, kde sa objaví. Nedávno ohúrila v relácii Aleny Heribanovej vizážou ako ružová Barbie a v utorok sa v Góloch bodoch sekundách objavila v bielej čipkovanej blúzke. A tá pripomínala vrch svadobných šiat. V každom prípade Marianne tento look opäť veľmi pristal.

Marianna Ďurianová Zdroj: archív