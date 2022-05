Sestra Marianny Ďurianovej Darina Šipošová-Ďurianová sa občas ukáže v spoločnosti so známou šporťáčkou z RTVS. No v ostatnom období to nebolo až tak často. V roku 2017 sa „blysla” vzťahom s výrazne mladším priateľom Andrejom. Na jeseň v spomínanom roku sa prvý raz spolu objavili na tanečnej šou Let's Dance, kde sa nebránili nežnôstkam. Dvojica mala vtedy oči iba jeden pre druhého. Či sú však stále spolu, sa verejne nevie. Odvtedy už prešlo 4 a pol roka a Darina sa takmer vôbec nezmenila. No kým vtedy mala tmavohnedé vlasy, tie má dnes v spodnej časti mierne zosvetlené.

Na snímke Marianna Ďurianová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na to, že Ďurianovej sestre ťahá už pomaly na 50-ku, stále jej to pristane. „Sestry. Ona chcela byť herečkou, ja psychologičkou. Nakoniec to vyšlo tak, že ja som v médiách a ona koučuje. Vždy som na nej obdivovala jej úžasnú intuíciu a schopnosť poskladať mozaiku z informácií, ktoré ma k dispozícii. Ale najviac som jej vždy závidela sebavedomie v rozhodovaní,” napísala Marianna k ich fotke.