Jeden z glosátorov, čo stáli pri zrode tohto formátu, publicista Marián Leško, sa po dvoch rokoch vrátil do zostavy. V poslednom období pôsobil ako poradca prezidentky Zuzany Čaputovej. „Odišiel som na jar 2019, a keďže som úlohu poradcu pani prezidentky ukončil aktuálne k 31. októbru, tak som sa opäť mohol vrátiť do relácie Sedem. Dôvod, prečo som odišiel, bol, že som mal pocit, že moja úloha v prezidentskom paláci bola splnená, všetko sme nastavili a všetko fungovalo, ako má. Tak som si povedal, že urobil som, čo som mohol, a rád by som túto úlohu prenechal mladším, šikovnejším a krajším,” prezradil so smiechom Leško.

Marián Leško. Zdroj: Martin Domok

„Pani prezidentka ma síce presviedčala, že mám ešte zostať, ale napokon sme sa dohodli, že úspešná polovica funkčného obdobia je dobrý čas na môj odchod a zároveň návrat do relácie, v ktorej som v čase ‚poradcovania‘ nemohol pôsobiť. Kontakt s kolegami som nestratil, stretávali sme sa pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti. Vrátil som sa medzi svojich ľudí a pocity sú až nečakane radostné, čo ma teší,” dodal.