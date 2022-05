Ako ste sa našli v úlohe „moderátora“ relácie Boris a Brambor?

- Začali sme najprv s podcastom a to bola taká dobrá príprava na televíziu. Predsa len, keby sme išli robiť hneď reláciu, bolo by to oveľa zložitejšie. Tým, že sme mali spoločnú chémiu, bolo to jednoduchšie aj s tým podcastom, aj keď sme išli na obraz. Natočili sme už druhú sériu, cítime sa komfortnejšie aj čo sa týka rozprávania, sledujeme spätnú väzbu, baví nás to. Je to také naše „bejby“.



Riadite sa striktne podľa scenára či občas aj zaimprovizujete?

- Áno, je to veľakrát taký freestyle (smiech). Tomáš Hudák nám píše scenáre, ale niekedy ideme mimo nich. Samozrejme, na každý diel sa poriadne pripravujeme, špeciálne na hostí, s ktorými sa osobne nepoznáme.



Čo sa deje tesne pred nakrúcaním alebo aj po nakrúcaní? Hovoríte si niečo špeciálne s hosťami, preberáte okruhy tém?

- Nič také špeciálne, ale vždy sa snažíme s hosťom prebrať, či sú témy, o ktorých sa napríklad nechce baviť.



Bol niekto, kto vám vyslovene povedal, že o tomto sa nerozprávajme?

- Myslím si, že nie. Snažíme sa zoznámiť, keď sa nepoznáme. Taký „smalltalk“ dať. Niekedy sme točili aj štyri epizódy za deň. Bolo toho dosť. Nemali sme ani opakovačky, občas sú aj zábavné brbty, na tom sa vždy dobre pobavíme.



Kto bol taký, koho ste dovtedy osobne vôbec nepoznali?

- Napr. pani Zdena Studenková, tú som videl osobne prvýkrát až u nás. Aj si s nami potykala, brutálna bola. Bola s ňou naozaj veľká zábava! Mali sme síce rešpekt pred ňou, ale naozaj bola perfektná. Ľudia majú u nás dobrý pocit, je to uvoľnená debata, nič silené. Kamery okolo seba akoby niekedy ani nevnímame.



S Borisom ste kamaráti. Zažili ste s ním aj nejaké nezhody? Či všetko vám klape? Niekedy do seba poriadne rýpete...

- Áno, jasné, niekedy do seba rýpeme, je to taká zdravá zábava… alebo ako by som to nazval. Máme na niektoré veci iné názory, čo je dobré. Dobré je, že niekedy spolu nesúhlasíme. A ideme do seba, čo sa páči aj ľuďom.



