Nakrúcanie nových častí Inkognita vyšlo práve na deň Čekovského narodenín. Hádači aj štáb na neho, samozrejme, nezabudli

a k jeho 44. narodeninám mu darovali zdravú ovocnú tortou. Kolega Mišo Hudák mu priniesol aj špeciálne prekvapenie – prichystal mu vlastnoručne vyrobené rumové pralinky.

Na snímke Marián Čekovský vystupuje počas koncertu. Košice 14. decembra 2020. Zdroj: Milan Kapusta

„Na svete sú dve dôležité udalosti v tento dátum - 12. 4. vyletel do vesmíru Gagarin a o 16 rokov na to sa narodil Čekovský. V tento deň je narodený aj Paľo Habera, ale to už také dôležité nie je,” žartoval Čeky. Hudobník oslavy prenechá na neskôr a na krásnej zdravej torte si oslávenec pochutil s kolegami aj s celým štábom počas obedňajšej prestávky. Marián, všetko najlepšie!

Prečítajte si tiež: