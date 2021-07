Čekovský sa do povedomia ľudí okrem hudby dostal aj vďaka Inkognitu, ale aj ako člen poroty v SuperStar. Rodák z Humenného má so speváčkou Natašou Džunkovou syna Alexeja (4), s bývalou partnerkou Ľubicou má dve dcéry Hannah (20) a Sophiu (16).

Na snímke Marián Gáborík a Marián Čekovský. Zdroj: EMIL VAŠKO

A práve fotkou mladšej dcéry sa pochválil na sociálnej sieti. „Letí to. Moja láska Sophia,” napísal hrdý Čeky k záberu. Ten zachytáva jeho nádhernú dcéru so zmyselným pohľadom, ktorá by sa pokojne uživila aj ako modelka.