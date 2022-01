Seriál sa nakrúca v ateliéri v nemocničnom prostredí. Ako to na vás pôsobí? Túžili ste niekedy pracovať v takomto prostredí?

Tým, že môj otec je lekár a aj mamina je z medicínskeho prostredia, tak mi to nie je vzdialené a viem si to predstaviť. Niekedy mi napadne, čo by sa stalo, keby moje cesty išli iným smerom ako umeleckým, napríklad k tej medicíne. Nemám problém s injekciami, odberom krvi ako niektorí kolegovia, ktorých poznám a chytajú ich mrákoty alebo sa tomu vyhýbajú. Viem si predstaviť aj operácie, rezanie, nemám s tým problém, je to asi tým, že som z medicínskej rodiny. Ja sa teším, že môžem stvárňovať takúto postavu, a myslím si, že je to pre diváka veľmi zaujímavé.

Máte osobné skúsenosti s nemocnicou či pohotovosťou?

Čo sa týka zdravotných komplikácií, tak si spomínam, že som mal tak 5 - 6 rokov, keď som mal zlomenú ruku. Mal som ju v sadre a vtedy som navštevoval nemocnicu, chodil som na kontroly. Keďže som sa rýchlo vytiahol, chodil som na špeciálne injekcie „pendepon“, čo mi pichali do svalu. Tak to boli také moje časté návštevy lekárskeho prostredia. Ale inak, že by som veľa času trávil v nemocničnom prostredí, sa nedá povedať.

Máte vo svojom okolí lekára – zdravotníka, ktorý by vám radil z lekárskeho hľadiska alebo by vás kritizoval? Pýtali ste si inšpiráciu od rodičov?

Od rodičov som si rady nepýtal ani si nemyslím, že môj otecko to bude špeciálne pozerať, pretože všetky televízne lekárske seriály sú trošku nadsadené, aby boli zaujímavé. A niekedy sú od reality vzdialené, len aby neboli také unylé pre niekoho na pohľad. Veľakrát sa ľudia z medicínskeho prostredia nad seriálmi usmievajú. Ja verím, že tento náš seriál bude čo najbližšie k realite a popritom bude zaujímavý aj pre diváka.

Ako sa cítite v lekárskom oblečení?

Na jednej strane mám rovnošatu riaditeľskú – je to skôr taký prezentačný civil – a na druhej strane, keď operujem ako lekár, tak sa dávam do mundúru ako moji kolegovia a tam sme svojím spôsobom všetci rovnakí.

