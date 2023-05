Marcela už v úvode Ruže pre nevestu na ženícha Tomáša vytasila všetky svoje ženské zbrane. Nenosila podprsenku a jej obrovské silikóny jej zo šiat doslova vyskakovali. Televízneho ženícha chytala za zadok a neustále opakovala, ako ju fyzicky priťahuje a čo všetko by s ním bola schopná robiť. Rovnako dráždivo sa prezentovala aj mimo kamier. Keď sa nedávno objavila na prenose Let´s Dance, obliekla si tak erotické šaty, že bol doslova zázrak, že jej z výstrihu nič nevyletelo. Marcela zavítala aj na semifinále. No teraz akoby do sály vstúpila celkom iná žena. Vulgárnosť išla bokom. Maca tentoraz stavila na eleganciu a ohúrila ako pravá dáma. Dokonca pripomínala hviezdy 30. rokov. Wau, klobúk dole!

Sexi Marcela z Ruže pre nevestu. Zdroj: Instagram dolniackam

