Marcela teraz navštívila známu estetickú kliniku, kde sa dala opäť upraviť. „Idem do mojej milovanej estetickej kliniky dať si doťuknúť niečo na tváričke. Mám krásny sprievod, Tomáša,” tešila sa Marcela. „Pani doktorka si zakreslí oblasť, ktorú budeme pichať kyselinou hyalurónovou,” zverejnila aj postup zákroku. „Jemnými bezbolestivými vpichmi sa aplikuje kyselina do lícnych kostí a pekne ich zvýrazní,” detailne dokumentovala to, čo jej lekárka robila.

Zatiaľ na ňu poslušne čakal Tomáš. Zdroj: Instagram dolniackam

Prečítajte si tiež: