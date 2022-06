Michal povolaním pekár sa na svoj večer poriadne pripravil. Nielenže stavil na odvážne menu, ale hosťom podával jedlá, ktoré sa často v relácii neobjavujú. S polievkou z homára síce prekvapil a niektorým aj chutilo, no Marcela na štvrtkový večer asi nikdy nezabudne. „No fuj,” reagovala čiernovláska potom, ako Michal doniesol polievku. „Keď mi Simona hovorila, dýchaj, bolo mi ešte horšie,” pokračovala Marcela.

„Mne je strašne zle z rýb a zo všetkého z mora. Neochutnám to, nemôžem to ani cítiť a ani vidieť a ani v jednej miestnosti s tým byť,” priznala a hneď trvala na tom, aby polievku hostiteľ zobral preč. Po chvíľke to sama nevydržala a odišla na toaletu, kde skončila s hlavou v záchode. Bolo jasné, že jej prišlo zle. Vďaka jojkárskej kamere tak aj diváci doma videli, čo sa dialo. Tieto zábery si možno mohli odpustiť. Samotný hostiteľ prišiel za Marcelou do kúpeľne, no ona sa nechcela vrátiť k stolu. Bol poriadne prekvapený z jej správania a z toho, čo predviedla. Odkiaľ ma takúto fóbiu? „Mama ma ako malú naháňala s rybacou hlavou a neviem sa tejto fóbie zbaviť odmalička,” reagovala Marcela.

