Nielen Forgáč, ale aj viacero známych tvárí sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadruje na rôzne témy. Či už ide o postoj k očkovaniu, k politickej situácii alebo k zdravotníctvu.

Moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč. Zdroj: RTVS

V jednom zo statusov raz Marcel zabrdol aj do politiky. „Snívam o tom, že niekto Ficovi, Pellegrinimu a ďalším excelovsky ukáže, koľkých ľudí svojím popieraním vakcinácie zabili, lebo takto to je,” citoval Vagovič Forgáča v relácii Na scéne. Marcel to hneď komentoval. „Považujem za špičkového politika práve Roberta Fica. Považujem ho za človeka, ktorý presne vie, čo robí a vie, ako to robí. Je to opakovanie 40. rokov 20. storočia a hesla, čím horšie, tým lepšie. Čím väčší chaos v spoločnosti, tým preferencie tej súčasnej opozície rastú, atď.,” reagoval moderátor.

„50% politikov hovoria o tom, že neočkujte sa, lebo to nie je o.k. Aj keď to robili vyhýbavým spôsobom ako Peter Pellegrini, aj keď to robili spôsobom ako Robert Fico a potom do toho prišli kotlebovci, mazurekovci a ďalšie extrémistické zložky a tak to bolo. Myslím si, že niekto by to excelovsky vedel vyčísliť. Považujem to za veľmi nešťastné. Boj proti vede, boj proti systému. Ak politik, ktorý roky viedol túto krajinu, odrazu ide brojiť. Táto krajina nebola politicky schopná prekročiť svoj vlastný tieň”, dodal Forgač.

