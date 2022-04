To, že Adela Vinczeová (41) a Viktor Vincze (31) nevedeli počať dieťa prirodzenou cestou, je známe dlho. Manželia sa preto rozhodli pre adopciu. Tam sú však stále v štádiu čakania, kedy im zavolajú, že majú pre nich dieťa. Moderátorka najnovšie priznala, že sama nevie, či by ho napokon chceli. Čo na to jej manžel?

Nie je žiadnym tajomstvom, že Vinczeovci sa pred necelými troma rokmi rozhodli pre adopčný proces. „My sme už na čakačke celkom vysoko. Keby nám teraz zavolali, tak máme pre vás dieťa, ja si nemyslím, že by som otvárala šampanské. Bola by som, že: Aha, fíha. Máme z toho veľký rešpekt a možno sa v konečnom dôsledku rozhodneme, že do toho ani nepôjdeme, že ani táto cesta nebude naša. Neviem,” prezradila na rovinu Vinczeová teraz v podcaste najmama.sk.



Adela a Viktor Zdroj: https://www.instagram.com/p/CDCX7ASBwXn/

„Je to veľmi slobodný proces, stále sa z neho dá vycúvať. To naozaj nie je, že si kupujeme kabelku alebo chatu, ide tam o niečo oveľa dôležitejšie a hlbšie. A keď človek zacíti, že to naozaj nie je ono, tak by do toho nemal ísť,” pokračovala Adela, ktorá to, že dieťa napokon možno nechce, i to, že je naň už možno pristará, prezradila aj nedávno v Silnej zostave.



„Áno, môže byť! To je všetko to, čo sme zvažovali v celej tej príprave, len je pravdou, že keď to príde, môže sa stať, že človek po piatich sekundách bude vedieť, že áno, toto je ono. Môže to však päťkrát nevyjsť a môže to trvať dlho a zrazu sa človeku zmenia okolnosti a povie si, no tak nie, tak nie! Je veľa párov, ktoré to takto urobili. To nie je o tom, že vy ste zlyhali. Tam treba byť k sebe úplne najúprimnejší, ako sa len dá. A my už budeme k sebe absolútne úprimní, aj keby to malo znamenať, že dobre, toto nebude naša cesta,” povedal nám Vincze. Čas im však uteká. „Veď práve to. Tým sa ľuďom zmenia priority, a tak je možné, že zrazu povieme, že už nie,” dodal.