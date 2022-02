Za dom so zastavanou plochou a s nádvorím 352 štvorcových metrov a so záhradou ďalších takmer 700 štvorcových metrov mal raper na jeseň 2018 zaplatiť takmer 500-tisíc eur. Nachádza sa v ňom moderná kuchyňa, veľká obývacia izba s kozubom obloženým vzácnym kameňom, rozľahlá vstupná hala, jedálenský stôl z masívneho dreva a tiež obrovská kúpeľňa. Súčasťou je aj veľká záhrada s bazénom, vírivkou a malým detským ihriskom.

Súčasťou ich luxusného domu je aj vonkajší bazén. Zdroj: INSTAGRAM

Ich luxusný dom má aj vonkajšie terasové sedenie, kde rodinka v lete často usporadúvala grilovacie stretnutia s rodinou a kamarátmi. No toto by malo byť už onedlho minulosťou. Dvojica sa podľa našich informácií z okolia hviezdneho párika rozhodla hniezdočko lásky predať.

Napriek tomu, že si život na vidieku obaja pochvaľovali, Jasmina sa v minulosti netajila tým, že jej chýba ruch mesta, a tak sa začala obzerať po nehnuteľnostiach v Bratislave. Dokonca sa pred pár mesiacmi na sociálnej sieti vyjadrila, aby jej ľudia dali tipy na byt v centre hlavného mesta.

Jasmina Alagič je známa tým, že rada varí. Zdroj: INSTAGRAM

„Hľadá sa byt v okolí Modrého kostolíka. Možno si spomínate, ako som pred časom hľadala byt na prenájom v tomto okolí. Stále tu hľadám byt, ale už ho chcem kúpiť. Ak by ste, prosím, vedeli o niekom, kto tu predáva, či už súkromník alebo realitka, napíšte mi mail,“ napísala verejnú prosbu pred pár mesiacmi Alagič. Netajila sa ani túžbou, že by možno zakotvili v neďalekej Viedni – v meste, ktoré má veľmi rada a kde často s rodinkou trávi čas. Napokon však z bytu v centre vzišlo a rovnako ani sťahovanie do Rakúska sa konať nebude.

Manželia Vrbovskí sa totiž rozhodli pre vysnívaný byt, keď im učarovala jedna z bratislavských novostavieb v Petržalke. Obaja v novembri 2021 zverejnili záber na sociálnej sieti, keď si boli obzrieť s ochrannými helmami na hlavách, ako pokračuje výstavba. A to, že ide opäť o luxus, hovorí ukážkový výhľad na Bratislavský hrad. Cena za priestranný 4-izbový byt by sa v tomto komplexe mohla pohybovať do 400-tisíc eur. Niet sa čo čudovať, že sa teda rozhodli zbaviť obrovského domu v Malinove. Dve hriešne drahé nehnuteľnosti by financovať určite nezvládli.

„Jasmina s Rytmusom predávajú dom v Malinove, neviem, či už sa im ho podarilo predať, ale predávajú ho,” dozvedeli sme sa nedávno od zdroja z okolia páru. A túto informáciu nám potvrdil aj ďalší zdroj: „Áno, Rytmus s Jasminou predávajú svoj dom v Malinove. Kúpili si novostavbu v Petržalke.” Dvojica na predaji domu slušne zarobí. Kupovali ho totiž pred vyše tromi rokmi za cca 500-tisíc, a keďže ceny nehnuteľností išli v ostatnom čase závratnou rýchlosťou hore, podľa odhadu realitného makléra, ktorého sme oslovili, by za nehnuteľnosť v Malinove mohli pýtať slušný balík peňazí – približne 800-tisíc eur.

