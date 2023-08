Marián a Eva sa spoznali ako mladí začínajúci herci na prijímacích pohovoroch na VŠMU. „Svoju ženu som videl prvýkrát na prijímacích skúškach na VŠMU, kde ona už sedela za klavírom. Bola v bielej blúzke a mala nádherný cop. Celá bola taká čierna,“ spomínal kedysi pre SME Marián Slovák, ktorý začal so spolužiačkou chodiť po prvom ročníku.

Herečka Eva Matejková na fotke z roku 2014. Zdroj: ROBO HOMOLA

Po skončení školy sa ihneď vzali a na svadobnú cestu odišli do Trenčianskych Teplíc. Tam herec manželke dokázal, že ich čaká vzťah plný romantiky. A to doslova! Pár tvoria už neuveriteľných 50 rokov, čo sa v súčasnosti už len tak nevidí. Dvojica sa nedávno objavila na oslave 70. narodenín známeho producenta Štefana Wimmera, kde im to náramne pristalo. Veď, posúďte sami…

