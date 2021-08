Keď v novembri 2019 dostala Kristína Malachovská, dnes už Kocian, vlastnú reláciu o varení, vyvolalo to množstvo otáznikov. Mnohí boli presvedčení, že jej to vybavila slávna mama. Kika to však rázne poprela. „Celé sa to začalo tak, že som piekla pre manžela na volejbalové zápasy rôzne koláčiky a sladkosti. Už vtedy som k tomu mala dobrý vzťah. Stalo sa z toho moje hobby a začala som to robiť denne. No nemal to kto jesť, tak som to chcela niekam dodávať. Vtedy mamine vypadol kuchár v Dámskom klube a Andrejka Chabroňová povedala, že ,tvoja Kika predsa pečie´. Tak ma zavolali. Potom za mnou prišla osobne produkčná, že som super a bezprostredná. A tak dostala nápad, že skúsime vlastnú reláciu. Nejako sa to ujalo a je to. Vysielame od pondelka do piatka, každé ráno o 8.30,“ tešila sa pred dvomi rokmi brunetka.

Kika Kocian v plavkách. Zdroj: Instagram K. K.

„Mama bola prekvapená, že do toho idem. Vedela, že to nebude ľahké. Dopredu ma upozornila, že bude veľa závistlivcov, hejterov, ktorí mi nebudú priať. A hlavne budem považovaná za protekčnú. Povedala som si, že s tým dokážem žiť. Nechcem obetovať svoj sen len preto, že som negatívne posudzovaná ľuďmi,“ dodala vtedy. Jej relácia si postupne získala mnoho fanúšikov, a to hlavne vďaka tomu, že nikdy nepripravovala zložité jedlá a kládla dôraz na jednoduché a dostupné suroviny.

Pred pár mesiacmi však prišla studená sprcha. Kristína sa dozvedela správu, ktorú určite nečakala. „Dospeli sme do bodu, keď sa Zdravá maškrta už nenatáča. Nepredĺžila sa zmluva na nové diely. Tieto aktivity sa pozastavili. Boli síce šuchoty, že by sme začali od septembra, napríklad aj na inom kanáli, no nakoniec z toho vzišlo. Ja som si počas toho vákua, keď sme prestali natáčať cca v marci, začala hľadať novú robotu. Ďalšiu inú reláciu s RTVS zatiaľ neplánujem. Je to zatiaľ otvorené. Ak by Zdravá maškrta pokračovala ďalej, viem si predstaviť, že by som sa vrátila,” prezradila nám teraz Kika, na ktorej bolo vidieť, že ju to veľmi mrzí.

„Nie som žiaden profesionálny kuchár a viem, že ľudom sa relácia páčila. Priznávam sa, chýba mi to, bola to moja srdcovka,” pokračovala brunetka. Doma však nesedí, našla si novú prácu a je v nej zatiaľ spokojná. „Som na obchodnom oddelení v známom internetovom spravodajskom portáli. Najmä obchod a trochu marketing. Som tam od apríla a som veľmi spokojná,” dodala.

