Moderátorka Dámskeho klubu Iveta Malachovská v lete v roku 2019 žiarila šťastím. Jej jediná dcéra Kristína sa vydávala. Za manžela si zobrala úspešného volejbalistu Adama Kociana. Áno si povedali v bratislavskom Primaciálnom paláci a ich sobáš vyzeral ako z rozprávky. Na jeseň 2022 sa však začalo šuškať, že ich vzťah prechádza veľkou krízou. To nám v decembri 2022 potvrdila aj samotná Kristína.

Manželstvo s Adamom jej, žiaľ, nevyšlo. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Mali sme viaceré náročnejšie obdobia, ale vždy sme to zvládli. V čase našej svadby sa udialo viacero vecí naraz – presťahovali sme sa na Slovensko (do jednoizbového bytu), hľadali sme si robotu, Adam skončil s kariérou profesionálneho športovca a potreboval si nájsť nové poslanie. Bolo to náročné, ale zvládli sme to, no obdobie, ktorým si prechádzame teraz, je zatiaľ najnáročnejšie. Stále sme schopní racionálne komunikovať a stále sa máme veľmi radi, to sa asi nikdy nezmení,“ priznala vtedy. Vianoce už trávil každý sám.

Vzácne chvíle, ktoré trávia mama a dcéra spolu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CRLwk5BLXjH/

„Mám ho stále extrémne rada. Je to úžasný muž, no nie som si úplne istá, či si vieme nájsť k sebe cestu v tomto bode, v akom sme, je to náročné, lebo som si myslela, že on bude ten pravý alebo ja pre neho. Koniec koncov to, že sme sa vzali, svedčí o veľa veciach. Naozaj sme obaja verili, že to je ono, no okolnosti sa vyvinuli takým smerom, že sme si nevedeli k sebe nájsť cestu. Neboli sme na rovnakej vlnovej dĺžke a potom sa to začalo kaziť,“ povedala nám Kika v januári, keď sme ju stretli na filmovej premiére samu, bez manžela Adama.

Kristína začala odvtedy viac cestovať, čo dokumentovala aj na sociálnej sieti. No a od prevalenia jej rozchodu s manželom prešlo už 8 mesiacov a brunetka opäť žiari šťastím! Po jej boku je totiž nový muž! A toho verejnosti priznala v sobotu, keď na sociálnej sieti zdieľala spoločnú fotku, ktorú zverejnil jej nový frajer.

Podľa našich informácií ide o jej kolegu, kameramana Jakuba z portálu Refresher, kde Kika tiež pracuje. Spolu by mali randiť už nejaký čas. O tom, že majú k sebe blízko, sa medzi kolegami šuškalo už dlhšie, no obaja svoj vzťah pred verejnosťou tajili. Párik spolu trávil víkend vo Vysokých Tatrách, kde sa na Štrbskom plese konali športové preteky. Zdá sa teda, že Malachovskej dcéra Kristína je znova zamilovaná. „Áno, prišiel ma podporiť na redbull 400. Sme spolu veľmi krátko a je to dosť čerstvé, ale je nám spolu veľmi fajn. Prosíme o ohľaduplnosť, nakoľko je to naozaj čerstvé,“ odpísala nám čerstvo zaľúbená Kika.

