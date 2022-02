Sviatok všetkých zamilovaných, Valentín, síce nepatrí u viacerých medzi tie najobľúbenejšie, no niektorí na krásny dátum 14. 2. nezabúdajú. Ako je to u moderátorky Ivety Malachovskej (56) a jej manžela Martina Malachovského (54)?

Malachovská je známa svojím stabilným manželstvom už dlhé roky. Spolu s Martinom sú 28 rokov a aj naďalej im to klape ako v začiatkoch ich vzťahu. Nielen ona, ale aj jej manžel Martin si jeden druhého vážia a aj po rokoch stále sršia láskou a netaja sa tým.

Budú oslavovať tento romantický sviatok? „Určite áno, aj keď musím otvorene a rada povedať, že mám vďaka pozornosti môjho manžela Valentína veľmi často,” netajila sa Ivetka a je jasné, že viaceré dámy jej isto poriadne závidia. U nich doma teda nemôžu chýbať ani darčeky. „Väčšinou je to parfum a od manžela vždy dostanem krásne kvety a ideme niekam na večeru,” pokračovala Iveta.

Tá si zaspomínala aj na minulosť a podelila sa s nami aj s jedným originálnym Valentínom. „Bláznivý bol náš spoločný víkend v Paríži, keď sme si najprv užili muzikál Rómeo a Júlia a ďalší večer sme išli do Lido - najslávnejšia a najpopulárnejšia hudobná kabaretná atrakcia v Paríži. Ale vlastne takýchto bláznovstiev máme za celý spoločný život neúrekom. Našťastie,” dodala stále zamilovaná Malachovská.

Juraj: Patrí sviatok sv. Valentína medzi tie, ktoré oslavujete?

Ani nie. Myslím si, že dvaja ľudia, ktorí sa majú radi na to nepotrebujú špeciálny deň, aby si prejavili náklonnosť. Ale zase klamal by som, ak by som tvrdil, že ma úplne obchádza.

Aké darčeky si zvyknete s partnerkou dávať?

Myslím si, že nad všetky hmotné dary sú zážitky. Niekedy stačí obyčajná prechádzka v lese alebo deň strávený spoločne bez mobilov a notebook-u. To už je dnes naozaj výnimočné

Aký najbláznivejší darček ste kedy od partnera k tomuto sviatku dostali? A aký dali?

Najbizarnejší bol asi v období keď som mal možno 11 rokov a chcel som poslať valentínsky list mojej spolužiačke Monike, ktorá sa mi páčila. Akurát som nevedel adresu iba názov dediny a na obálku som nekúpil známku, takže poštár nechal list úplne inde u menovcov a ešte k tomu museli Monikiny rodičia zaplatiť aj poštovné .Takto to dopadlo.

Petra: Patrí sviatok sv. Valentína medzi tie, ktoré oslavujete?

Myslím, že lásku oslavujem každý deň. Je všadeprítomná a myslím, že venovať jej len jeden deň je primálo.

Aké darčeky si zvyknete s partnerom dávať?

Zvykneme vtedy zájsť do divadla, do kina, do kaviarne, ak nemáme vtedy zrovna skúšku, či predstavenie v divadle. V podstate sa Valentín v ničom veľmi nelíši od našich bežných dní. Na materiálne darčeky si nepotrpíme. Potešíme sa nanajvýš dobrou večerou, vínom, knihou, či niečím praktickým do bytu.

Aký najbláznivejší darček ste kedy od partnera k tomuto sviatku dostali? A aký dali?

Asi máme dosť bláznivé životy na to, aby sme si dávali ešte aj bláznivé darčeky. Po tom, ako sa denne vysporadúvame s niekoľkými absurdnými udalosťami, ktoré naše povolanie prináša, a žijeme životy iných postáv, ľudí, je celkom príjemné len byť samým sebou. Myslím, že to sa nám ráta najviac. To je ten najväčší darček, aký si vieme dať.

