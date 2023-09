Filmoví nadšenci sa nemajú čoho obávať. Vianočné rozprávky ako Tri oriešky pre Popolušky či Perinbaba patria k neodmysliteľným aspektom Vianoc, pri ich vysielaní však nastáva zmena. Po necelých troch desaťročia získala licenciu na ich vysielanie televízia JOJ.

Perinbaba (1985) Zdroj: youtube

„Televízia JOJ získala vo verejnej obchodnej súťaži práva na vysielanie filmu Perinbaba na dva roky. Prvýkrát odvysiela televízia JOJ Perinbabu v roku 2024,“ upresnila vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová.

Jakubisko s manželkou-producentkou predstavili v Karlových Varoch 2019 pracovné zábery Perinbaby 2 Zdroj: Matej Hlbočan/TASR

Presun vysielania bol pre televíziu JOJ kľúčovým, pretože stanica zainvestovala státisíce eur do pokračovania rozprávky Perinbaba a dva svety, ktorej premiéra v kinách sa odkladá od prepuknutia pandémie koronavírusu. Napokon sa jej uvedenia nedočkal jej autor Juraj Jakubisko, ktorý nás navždy opustil vo februári tohto roku.

Na snímke pamätná minca z dielne Českej mincovne, ktorú predstavili počas slávnostného odhalenia dlaždice Jurajovi Jakubiskovi na Filmovom chodníku slávy v Bratislave. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Perinbaba a dva svety by sa do kín definitívne mala dostať na začiatku decembra 2023. Jojka by tak budúci rok mala mať k dispozícii naraz vysielanie oboch rozprávok. Dá sa očakávať, že nová Perinbaba sa podľa mediaboom.sk na obrazovky krátko po uvedení v kinách nedostane a televíznu premiéru tak bude mať zrejme na Vianoce 2024.

