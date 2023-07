Velšicová je napriek vysokému veku stále aktívna na doskách, ktoré znamenajú svet. Divadlá však majú letné prázdniny, a tak ju jej fanúšikovia uvidia v práci až v septembri. „Dopujem sa vitamínmi. Držím sa, ako sa dá. Mám sa primerane k veku, dobre. Počasie je krásne. Stále som v záhrade. Nedávno som naspievala s orchestrom Karla Vlacha spolu s Josefom Sochorom dueto. Ďakujem, že mi Pán Boh nechal hlas. No a tá technika je teraz taká neuveriteľná, že pán Sochor naspieval pesničku v Prahe, ja v štúdiu v Novom Meste nad Váhom, no a oni to zmixovali a je to parádne,“ zverila sa nám nedávno.

Mája Velšicová Zdroj: Július Dúbravay

Umelkyňa si nedávno dopriala oddych a relax, keď sa vybrala na pobyt do hotela speváckeho kolegu Karola Konárika v Sliači. A napriek tomu, že má krátko pred 90-kou, stále si potrpí na módne kúsky. „Prajem vám krásnu nedeľu. Pripájam fotografiu z natáčania Šláger show z Ružinova zo zákulisia,“ napísala nedávno Maja na Facebooku k fotke, na ktorej sa predviedla v outfite ako mladica. Velšicová sa totiž vyfotila v tunike, spod ktorej jej presvitala biela podprsenka.

