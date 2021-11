FOTO Magda Vášáryová: OTVORENE o 4-ročnom ODLÚČENÍ s Milanom Lasicom († 81) ×

Bývalá politička Magda Vášáryová (73) bude dnes večer hosťom relácie Silná zostava. Veronike Cifrovej Ostrihoňovej prezradí nielen to, aké to bolo byť prvou slovenskou veľvyslankyňou, ale aj to, čo si o tom myslel jej manžel Milan Lasica († 81).