K jeho veľkej životnej zmene došlo v roku 2013. Rok na to o svojom prerode začal písať blog. ,,Minulý rok na konci prázdnin (2013) som sa (ako sa hovorí v trans* kruhoch) znovunarodil. Prijal som nové meno a začal žiť život, na ktorý som sa dlho pripravoval. Znie to takto dosť ezo alebo starwars jedijovsky, ale vlastne to nie také sci-fi. Začal som s tranzíciou - premenou (fyzickou, psychickou, sociálnou...), ktorá smerovala k naplňeniu toho, ako ja vnímam svoju rodovú identitu. Častejšie sa pre tento proces používa zastaralý pojem zmena pohlavia, ktorý je podla mňa zavádzajúci, pretože tranzícia nie je o prerobení niekoho na niečo iné a operatívnych zákrokoch," priznal vtedy otvorene Damián, ktorý sa dovtedy volal Andrea.

Dnes pracuje ako režisér a producent audiovizuálního obsahu. Od narodenia chápalo Damiana jeho okolie ako ženu. Postupom času ale začal pricházdať na to, že je všetko inak. Jeho cesta k samotnej tranzícii bola pomerne dlhá, ale plynulá a bez emočných kotrmelcov. Svoje predchádzajúce „ja“ nezavrhol a považuje ho za neoddeliteľnú súčasť svojho života. „Po puberte som sa prezentoval skôr v androgénej polohe, pretože som sa necítil komfortne v ženskej identifikácii a prekážalo mi, že ma ľudia ako ženu vidia. Nevedel som ale, ako s tým pracovať,“ zaspomínal si v roku 2020 Damian pre českú organizáciu Transparent CZ.

Ujasniť si všetko v hlave sa mu podarilo v zahraničí. Na vysokej škole v rámci študijného výmenného pobytu Erasmus odišiel do Nórska, ktoré má jazyk menej zviazaný s rodmi a kde ho nikto nepoznal a mohol sa tak viac hrať so svojou identitou. To mu pomohlo v ďalšom rozhodnutí a keď mal 27, rozhodol sa pre coming out.

,,So svojou tranzíciou som začínal, keď som mal 27. Prvé injekcie hormónov. Druhá puberta. Kolotoč menších a väčších zmien. Ďalšie príbehy o dosiahnutí vizáže skutočného chlapa a o vykúpení šťastia skalpelom. Dysfória sa strieda s eufóriou, všetko sedí a potom zase nič nesedí a tak stále dookola. Zmätené nákupy, pánske kabínky. Zmena mena a všetky ups and downs. Akné, fúzy, mutujem," opísal pred pár mesiacmi českému Vogue proces jeho premeny. ,,Sexuologičku som prvýkrát navštívil, keď som mal 22. Mal som koniec druhého semestra na FAMU. Ročník som ukončil videom, ako zjem banán a narastie mi penis. Video bolo aj v televízii. Nechápavý pohľad mamy, otec je pyšný na svoju anvantgardnú umelkyňu. Je doba obeda, doktorka konečne dotelefonuje, usmejem sa a začnem vysvetľovať: pocity akéhosi nesúladu a nepatričnosti, nie je to tak, že by som svoje telo nenávidel a že by som ako dieťa neznášal bábiky, ale snažím sa popísať svoj vracajúci sa pocit zvláštneho opojenia," opísal svoje stavy z minulosti českému Vogue.

Keď dnes Damiána vidíte, ten, kto nepozná jeho minulosť, by nikdy nepovedal, že tento fešák bol kedysi ženou. „Patrí medzi najlepšie hodnotených režisérov a autorov podcastov v Česku. Žije tam už skoro 18 rokov. On sa tak rozhodol, je to jeho rozhodnutie. Má skvelé zázemie a dostal niekoľko významných cien. Je na špičke podcastového sveta v Česku,” hovorí hrdo jeho otec Ľuboš Machaj. „O tomto veľmi rád rozprávam. Jeho profesia je veľmi zaujímavá. Damián je veľmi inšpiratívny a veľa vecí som s ním aj konzultoval. V online svete a čo sa týka podcastov mi pomáhal. Viete, Česi sú v tomto veľmi popredu. Teraz robí aj nejaký český seriál o podsvetí a je veľmi obľúbený. Má 2 milióny sledovateľov. Patrí k špičke v tomto odvetví,” dodal.