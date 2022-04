Lucia sa v stredu ráno objavila v markizáckom Teleráne, v ktorom prostredníctvom video hovoru zo Švajčiarka divákom priblížila, prečo túto operáciu absolvovala, ako to celé prebiehalo a ako sa teraz cíti. ,,Potreba vyzerať fotogenicky alebo súmernejšie už nebola taká intenzívna tým, že nie som na očiach verejnosti, ale bol to stále môj estetický problém, ktorého som si bola veľmi vedomá a trápil ma a súčasne po 40-ke ma začali doháňať zdravotné aspekty tohto problému. To znamená, že moja spodná pera nedokázala dozrieť, tým, že moja spodná sánka bola taká krátka a nevyvinutá, tak tá spodná pera sa nedostala k hornej a tým pádom ja som permanentne dýchala ústami. A dýchanie ústami je zdravotný problém. To môže spôsobovať neustále zápaly hrdla, infekcie a rozhodne to neprispieva k dlhému a zdravému životu. Túžila som dýchať nosom a vysvetlili mi, že kým sa tento problém nevyrieši, tak nikdy nosom dýchať nebudem,” odôvodnila hlavný dôvod, prečo to začala konečne riešiť. Nebyť však jej maminy, ktovie, či by sa na to skutočne odhodlala.

Lucia Kollárová so svojím švajčiarskym manželom Markom. Zdroj: archív L.K.

,,Potom ma navštívila mama, ktorá urobila nečakanú momentku z profilu, a to mi znova pripomenulo, ako veľmi neestetická a problémová je spodná časť mojej tváre. Deň po tej maminej momentke som sa rozhodla, že je načase konzultovať to s odborníkom,” pokračovala. Niekto si možno povie, že na názory ľudí sa mohla vykašľať, no predstaviť si to vie skutočne iba taký človek, ktorý má alebo mal podobné problémy ako Lucia.

Takto vyzerala Lucia Kollárová v minulosti ešte pred akoukoľvek plastikou. Zdroj: archív

Lucia sa v stredu ráno objavila v markizáckom Teleráne, v ktorom prostredníctvom video hovoru zo Švajčiarka divákom priblížila, prečo túto operáciu absolvovala, ako to celé prebiehalo a ako sa teraz cíti. ,,Ja som si to nevedela presne technicky vysvetliť, ale vždy som vnímala, že niečo na mojej tvári je priveľa. Niečo s mojou tvárou je v disbalanse. To mi vysvetlil až chirurg, že preto vnímam celý život moje oči ako príliš veľké a svoj úsmev ako príliš veľký a intenzívny, lebo keď je spodná sánka alebo spodná čeľusť zakrpatená, nevyvinutá, v mojom prípade to bolo centimeter kosti, ktorý chýbal, tak vtedy ostatné veci na tvári pôsobia prehnane, neharmonicky. Príliš výrazné a s tým som sa trápila celý svoj život. Nielen, keď som bola na obrazovke, ale stále som si to uvedomovala," povedala Kollárová, ktorá je po tak dlhých rokoch so svojou tvárou konečne spokojná.