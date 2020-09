Lucia Hablovičová (41) sa do povedomia ľudí dostala účasťou v súťaži Miss a potom vzťahom s Rasťom Žitným (44). Vždy patrila k dobre upraveným ženám. Rokmi sa však táto bývalá misska a exriaditeľka súťaže krásy zmenila.

Vek nezastaví ani čiernovlasá kráska Lucia Hablovičová, ktorá pred rokom prekročila prah 40-ky. Mamina malého syna Thea (7), ktorého má s expartnerom, podnikateľom Romanom. Bývalú missku naplno zamestnáva jej súkromná škôlka, ktorú vlastní a synček Theo. Okrem tohto ju oslovil projekt Mama roka, ktorého sa stala jendou z ambasádoriek kategórie "Mama podnikateľka". "Je mi cťou byť jednou z ambasádoriek projektu Mama roka 2020, lebo si myslím, že nie je krajší a vzácnejší titul, aký môže žena získať. Toto obdobie nám prinesie mnoho zmien, v súkromí aj práci,"prezradila Hablovičová ešte v máji pre časopis Mama a ja.

Lucia Hablovičová. Zdroj: EMIL VAŠKO

A práve o ňom prišla spolu s hercom Romanom Pomajbom porozprávať do markizáckeho Telerána. Zákony prírody neoklame ani táto známa kráska. Na Lucii totiž bolo vidieť stopy únavy a pribúdajúce vrásky. Zrejme to bolo spôsobené tým, že sa vysielalo skoro ráno a vonku a kamera ju brala až príliš zblízka. A denné svetlo vždy viac odhalí nedokonalosti tváre, ako profi svetlo v štúdiu. Treba však uznať, že zo šarmu to tejto exmisske rozhodne neubralo.

