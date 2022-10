Fanúšikovia sexi šou Love Island už počas prvej série sa neustále pohoršovali nad tým, prečo si súťažiace obliekajú bikiny, v ktorých im je vidieť doslova všetko. A tohtoročné krásky za nimi nijako nezaostávajú. Tieto zábery by sa pokojne ujali aj v erotických magazínoch.

Vrchný diel plaviek, z ktorých vyskakujú prsia, spodný diel, ktorý je tvorený iba zo šnúrok a úspornej látky. Aj tohtoročné súťažiace vo vile poriadne dráždia. Dokonca, aj keď idú hrať nejakú hru, vždy si dajú extra úsporné bikiny, aby toho ukázali čo najviac. A potom sa stane nehoda ako pri Natálii Kočendovej. Keď ju David zdvihol na ruky, celému Česku a Slovensku sa naskytol naozaj zaujímavý pohľad. „Bože, ten spodok Kočendovej. Všetci vedia, že sa svojím vzhľadom živí ako modelka a produkcia Love Islandu zverejní takúto fotku? Pardon, ale táto fotka by bola dosť ponižujúca pre obyčajné dievča, nie to pre prakticky verejne známu slečnu, ktorá si buduje svoju kariéru na svojom vzhľade,” napísala diváčka Terinka. „Mne sa táto fotka zdá už veľa... Malý kúsok látky a je jej skoro vidieť až niekam… Nie úplne šťastne vybratá fotka,” zhodli sa viacerí fanúšikovia šou.

Niektoré hry pripomínajú erotický film. Zdroj: VOYO

Aj Hanka však obom národom ukázala viac ako chcela. V plavkách s extrémne odvážnym výrezom v spodnej časti si obkročmo vysadla na Jakuba a trapas bol na svete. A čo poviete na niektoré ich hry? Keď sa nedávno krásky vyobliekali do erotických outfitov s podväzkami a krútili sa okolo chlapcov, ktorí sedeli na stoličkách s rukami vzadu, miestami to vyzeralo ako erotický film. Ale to je zrejme zámer… Rozpáliť diváka čo najviac.

Prečítajte si tiež: