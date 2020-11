Musel do nemocnice! Speváka Petra Jandu (78) vo štvrtok operovali. Frontmanovi skupiny Olympic nedávno lekári zistili nebezpečnú srdcovú arytmiu. Muzikant sa k tomu postavil čelom a prijal najbližší termín pre katetrizáciu, ktorá mu napravila jeho srdcový rytmus.

Aj keď autor hitov ako Želva, Pták Rosomák a Snad jsem to zavinil já ešte v septembri priznal, že sa bojí COVIDU-19, a preto skoro nikam nechodí, zákrok zobral ale ako okamžitú výzvu. „Neváhal som ani minútu,“ prezradil českému denníku Aha!. Jediné, z čoho mal obavy, bola narkóza, ktorá môže narobiť v mozgu veľké škody. Túto operáciu ale pacient podstupuje za plného vedomia.

Janda počas júlovej oslavy. Zdroj: Blesk - Martin Hykl

„Do tepny mi vložia katéter. Tiež odstránia všetko, čo vadí prietoku krvi,“zveril sa hudobník. Ten absolvoval katetrizáciu už dopoludnia a už o pol dvanástej mohol opustiť operačnú sálu. Po zákroku musí pacient niekoľko hodín ležať v kľude a odpočívať. Predsa len ide o zásah do srdca. „Bál som sa, ale už to mám za sebou,“napísal unavený Janda popoludní. Po zákroku má teraz dosť času oddychovať. „Kvôli karanténe sme museli presunúť všetky jesenné i zimné vystúpenia na jar,“povedal Petr tesne pred operáciou. „Bavili sme sa aj o možnosti online koncertov, ale radšej by sme vystúpili naživo. Nie je nad publikum, ktoré spieva s nami,“dodal.

Čo je katetrizácia

Katetrizácia srdca znamená vloženie tenkej, pružnej cievky (katétra) do tepny v nohe alebo ruke. Za asistencie röntgenu sa zavádza katéter do srdca, kde sa instiluje kontrastná látka, ktorá dovoľuje zobraziť potrebné anatomické štruktúry srdcových tepien, eventuálne identifikovať prípadné patologické stavy (zúženia = stenózy). Pacienti sú väčšinou pri vedomí a niekoľko hodín po vyšetrení sa už pohybujú a odchádzajú domov na druhý deň, eventuálne aj v ten istý deň. Katetrizácia srdca nie je bolestivá. Samotný výkon trvá väčšinou menej ako hodinu.

