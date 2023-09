Asi nikomu netreba pripomínať, že Vavrinčíková pred materskou moderovala večerné Televízne noviny, kam postúpila z pozície moderátorky Počasia. Pred pár dňami nastala u nej zmena. Lenka ako jedna z moderátoriek Televíznych novín o 12 skončila a aktuálne pôsobí ako moderátorka správ v Teleráne. Vrátila sa teda tam, kde kedysi začínala... „Pamätám si na ranné vstávanie, keď som ešte moderovala Počasie. Dá to zabrať, tak som sama zvedavá, ako to budem zvládať teraz, keď už mám doma aj malú dcérku. Teší ma, že sa v Teleráne opäť stretnem s niektorými kolegami, s ktorými som v televízii začínala,” prezradila nedávno Vavrinčíková.

Moderátorka Lenka Vavrinčíková. Zdroj: TV MARKíZA/Archív Lenka Vavrinčíková

Lenka včera prijala pozvanie do Telerána ako hosť, kde sa rozhovorila o súkromí. Aj o tom, ako jej malá dcérka zmenila život. „Olívia mi veľmi zmenila život, to sa nedá ani opísať. Je to obrovská zmena. Z tej zmeny sme sa s partnerom zosúladili, postupne ako malá rastie a materstvo nadobúda iný rozmer. Je to stále iné a veľmi pekné,” priznala Lenka, ktorá napr. pred materstvom nepila kávu, pravidelne cvičila jogu a pred spaním si vždy čítala knihu.

Lenka Vavrinčíková Zdroj: EMIL VAŠKO

No to sa u nej, pochopiteľne, zmenilo. „Stíham si len umyť zuby,” vtipkovala moderátorka. „Ale nie – 6 mesiacov som to vydržala, no potom som takú chuť dostala na kávu, ale myslím si, že to bol dobrý výkon 6 mesiacov pri dieťati bez kávy (smiech). Už ju pijem. Človek zrazu stratí voľný čas, keď pribudne bábätko, stratí aj spánok, ale postupne na to nabieham, už si čítam aj pred spaním, no menej kapitol ako kedysi (smiech). Napr. upratovanie je môj koníček. Aj Olivku k tomu vediem, a dokonca ona niekedy povie, že tatinko, toto treba utrieť. Je síce ešte malá, no veľmi ju baví so mnou upratovať. Samozrejme, pre ňu je to hra, nejde úplne o reálne upratovanie, no dostane sprej, vreckovky a utiera, utiera a niekedy ju neviem zastaviť (smiech),” hovorí Vavrinčíková, ktorá si nevie vynachváliť prácu v Teleráne. Má šťastie, keďže partner sa o dcérku vie plnohodnotne postarať.

„Asi raz sa stalo, že sme povolali babku. On je tiež rodič, rovnakou mierou sa podieľa na výchove a nie je to, že on ju akože stráži. Nezastupuje ma,” dodala Lenka.