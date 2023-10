Moderátori sa na obrazovkách snažia zakaždým vyzerať čo najlepšie. Niekedy však jednoducho nemajú svoj deň. To si po pondelku môžu povedať markizácky moderátor Viktor Vincze a jojkárska moderátorka Lenka Čviriková Hriadelová.

Pondelkové Televízne noviny moderovala dvojica Viktor Vincze a Zuzana Čimová. Viktor, ako vždy, mal na sebe perfektne padnúce sako a kravatu zladenú k šatám kolegyne. Všetko vyzeralo tip-top, no to iba do chvíle, kým sa nepostavil. Ktovie, či mu tak kvalitne vyvára manželka Adela Vinczeová alebo siahol po saku o číslo menšom – ale gombík mu na ňom držal iba silou vôle.

Jojkárka Lenka Čviriková Hriadelová zvolila nelichotivý strih šiat. Prsia sa jej v nich rozliali tak, že ich mala takmer pod pazuchami. Zdroj: TV JOJ

„Svoj deň“ však v ten večer nemala ani športová moderátorka JOJ-ky Lenka Čviriková Hriadelová. Tá sa pred kamery postavila v ružových šatách a diváci sa v okamihu prestali sústrediť na všetko, čo hovorí. Zrejme zlý strih a zlá podprsenka spôsobili, že prsia sa jej rozutekali doslova až pod pazuchy.

