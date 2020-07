Bývalý moderátor a uznávaný gastroenterológ Miloš Bubán (59) sa po dlhom čase objavil na akcii. Od čias, keď pôsobil vo verejnoprávnej a potom v súkromnej televízii, prešlo už veľa rokov. Odvtedy sa stihol vypapkať, no pred pár dňami prekvapil zmeneným imidžom.

Miloša Bubána si pamätajú nielen staršie, ale i mladšie vekové generácie. Začínal ako hlásateľ v Slovenskej televízii, kde pôsobil 21 rokov. Po odchode z Mlynskej doliny prišiel až do Markízy, kde vyskúšal viacero relácií. No keď televízia v roku 2006 ukončila vysielanie programu Doma s Markízou, Bubán spolupracoval s Teleránom, ale nie príliš dlho. Napokon z televízie odišiel a upriamil sa na lekársku prax.

Takto vyzeral Miloš vo svojich začiatkoch. Zdroj: archív

V súčasnosti je z neho uznávaný gastroenterológ, ktorý často býva hosťom v rôznych reláciách. Pred rokom prijal pozvanie do Dámskeko klubu RTVS, kde divákov šokoval zavalitejšou postavou. V červenom tričku vtedy doslova predviedol pneumatiku okolo brucha. Vyzerá to tak, že si vstúpil do svedomia a rozhodol sa zatočiť s kilami.

Miloš Bubán v RTVS. Zdroj: rtvs

Nedávno prišiel na otvorenie nového butiku a rozdával úsmevy na všetky strany. Už na prvý pohľad pôsobil inak. Výrazne schudol a svoje hnedé vlasy si odfarbil na blond. Nahodil biele sako, rifle a elegantné dioptrické okuliare. Stal sa z neho elegán. Všetci jeho priatelia boli nadšení, že ho po dlhšom čase opäť videli a rovnako spokojný bol aj samotný Bubán.

